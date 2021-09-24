Решил написать отзыв, не потому чтобы похвалить содействие а потому что таких как они очень мало, а таких как мы очень много, а выбрать юриста по банкротсву очень сложно — помню себя когда ходил выбирал, собирал по крупицам информацию, натыкался на кучу невнятных юр. фирм которые не удосужились даже пообщаться с нами, пихали нами какие то анкеты в нос и говорили чтобы ты ждали, чтобы чего ждали, я хз — а в итоге все равно все свелось к минимальным расходам, человеческому общению и грамотному подходу к делу, суть в том что главный фин.управляющий через которого происходит банкротство физ.лиц таких как мы, все равно находится в содействии, и все равно все обращаются за юридич.услугами именно туда что я так понял позволяет содействию экономить на затратах людей. Мы в начале думали что банкротство это бесплатно в нашей стране, наивные, а потом оказалось что попробуй это реализовать своими силами, ещё больше денег потеряешь психанешь и все бросишь, а как стали искать агенство то цены, по факту, улетали в космос) бред! В рашке не все так просто как мы думали… В итоге, здесь дали полную информацию где не давали нигде вообще, предложили норм стоимость, а услуги выполнили на топовом уровне. В общем если не быть слишком голословным, мы крайне благодарны людям с большой буквы в содействии за их человеческий подход и что они с реалиями на фин.возможности людей ведут свой бизнес. Добра и Удачи Вам ребята! Я вообще не сомневаюсь в вашем развитии, на эмоциях пишу этот отзыв, а людям в принципе советую с ними поработать — мы обошли острые углы всех препятствий банкротства благодаря им, без затягивания сроков ещё и в рассрочку, в общем прям Хорошо! По крайней мере надеюсь этим отзывом помочь тем кто ищет, ребятам из Содействия помощь не нужна, у них итак все отлажено и хорошо)) Всем добра в победе над злом! ))))

Сумма списанных долгов 702 221 ₽