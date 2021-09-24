После процедуры банкротства вы освободитесь от всех платежей по кредитам
Нет долгов — нет повода для вымогательства
Сделаем всё от нас зависящее, чтобы сберечь ваше имущество.
Быть банкротом не стыдно! 475 126 человек по РФ уже прошли процедуру банкротство и живут свободной жизнью. (По данным сайта «Федресурс» от 14 января 2022 года)
Никто не будет разворачивать вас на пунктах пересечения границы РФ
А через три года занимать должность генерального директора и быть учредителем юридического лица!
Хоть на следующий день после банкротства! Одно условие: вы банкротились как частное лицо
Правда, в ближайшие 5 лет вам придётся сообщать банкам о прошлом опыте банкротства
Начните процедуру банкротства сегодня, чтобы обезопасить себя
Спросим у вас подробно, какие долги у вас есть, какое имущество, какие источники доходов, какова ваша семейная ситуация; Бесплатно получим вашу кредитную историю и изучим её.
Результат: честно оценим перспективы и предложим один или несколько вариантов того, что можем сделать.
Зафиксируем в договоре наши обязательства и стоимость услуг. Стоимость окончательна и не изменится «по волшебству».
Результат: становимся вашими официальными представителями. Вам не нужно бегать, собирать бумажки для суда или отбиваться от коллекторов. С этого момента все вопросы по долгам решаем мы.
Точно знаем, какие документы собрать для суда, чтобы вас признали банкротом с первого раза. Когда всё готово, сразу пишем заявление в суд.
Результат: готовый пакет документов для суда; заявление на банкротство подано.
Вам не придётся идти в суд: всю процедуру мы берём на себя.
Результат: с этого момента вы признаны банкротом, и у вас начинается спокойная жизнь.
Кредиторы перестают беспокоить, а все удержания средств приставами и банками прекращаются.
Арбитражный управляющий компетентно проводит процедуру банкротства.
С этого момента вы свободны от долгов.
Результат: Вы начинаете свободную и спокойную жизнь!
Процедур банкротства
завершено
Решений принято в пользу
наших клиентов за последние 3 года
Работаем в сфере
банкротства физических лиц
Арбитражных управляющих
Брошенных дел.
С клиентами – до конца
Клиент признан банкротом: 20.01.2022
Завершение процедуры: 14.07.2022
Результат через: 5 месяцев 25 дней
Клиент признан банкротом: 20.01.2022
Завершение процедуры: 14.07.2022
Результат через: 5 месяцев 25 дней
Клиент признан банкротом: 24.09.2021
Завершение процедуры: 06.07.2022
Результат через: 9 месяцев 12 дней
Клиент признан банкротом: 01.02.2022
Завершение процедуры: 06.07.2022
Результат через: 5 месяцев 5 дней
Клиент признан банкротом: 20.01.2022
Завершение процедуры: 14.07.2022
Результат через: 5 месяцев 25 дней
Клиент признан банкротом: 20.01.2022
Завершение процедуры: 14.07.2022
Результат через: 5 месяцев 25 дней
Клиент признан банкротом: 24.09.2021
Завершение процедуры: 06.07.2022
Результат через: 9 месяцев 12 дней
Клиент признан банкротом: 01.02.2022
Завершение процедуры: 06.07.2022
Результат через: 5 месяцев 5 дней
Банкротство – это неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по финансовым обязательствам. Процедура Банкротства - полностью ЗАКОННЫЙ и единственный способ списания долгов гражданина, установленный Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.
Мы занимаемся банкротством физических лиц в Калининграде и Калининградской области.
Банкротом можно признать любого гражданина РФ:
Практически любые финансовые обязательства: кредиты, микрозаймы, займы по расписке, задолженности перед ФССП, долги ЖКХ, налоги, штрафы и т.д.
Как только суд признаёт должника банкротом, коллекторы и приставы перестают вас беспокоить, они не имеют право даже звонить вам, банки не требуют очередной платеж, а все исполнительные производства прекращаются. Все общение с должником происходит только в рамках суда. Производится снятие запрета на выезд за границу. После вынесения окончательного решения, должник освобождается от дальнейшего исполнения финансовых обязательств и начинает жизнь с чистого листа
По нашей практике, средний срок, за который можно пройти процедуру банкротства составляет 8-9 месяцев.
Последствия определены ст. 213.30 Закона о несостоятельности:
В процедуре банкротства рассматривается только то имущество, которое существует на бумаге (зарегистрировано на должника): недвижимость (квартиры, доли в квартире, земельные участки, гаражи и т.д.); движимое имущество (автомобили, мотоциклы, самоходные машины и т.д.); ценные бумаги (акции, облигации и т.д.); компании, в которых должник является учредителем.
При этом, статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливает, что взыскание не может быть обращено на следующее имущество: жилое помещение (его части), если у физического лица отсутствуют иные помещения для проживания; земельные участки, на которых расположены вышеуказанные жилые помещения; минимально необходимое имущество, обеспечивающее физическому лицу возможность питаться, соблюдать гигиену, проходить лечение, предметы обычной домашней обстановки; домашний скот, используемый для домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, а также пастбища, хозяйственные постройки, необходимые для его содержания; семена, предназначенные для следующего посева; денежные средства и продукты питания на сумму одного МРОТ; топливо, предназначенное для приготовления питания и членам его семьи, а также для обогрева жилища; транспортные средства и другие предметы, используемые должником-инвалидом для обеспечения жизнедеятельности; врученные должнику награды, ордена и медали, памятные знаки.
Это правило не распространяется на антиквариат, драгоценности и иные предметы роскоши; предметы, которые должник использует в своей профессии, кроме случаев, когда эти вещи стоят свыше ста МРОТ.
Так же, стоит обратить внимание на то, что если есть имущество, которое необходимо будет сохранить, то в процедуре банкротства есть варианты, позволяющие это сделать.
Благодарю сотрудников Компании и лично юриста Вадима за грамотное, ответственное и честное отношение к своему делу! Мое дело было очень сложное, многие факты сильно отягощали его! Компания Содействие была третьей по счету, куда я обратился. Две предыдущие, после детального ознакомления с обстоятельствами дела просто отказали мне в помощи, причем стоимость их была почти в два раза выше. Но Содействие и (лично Вадим )взялось и довело дело до победы! Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь что они буквально вырвали эту победу,Ведя паралельно суды для снятия ограничений, борясь с ярым противодействием фссп,местных судов,которые находятся за 2тысячи километров от Калининграда! Вообщем, это профессионалы своего дела,не боящиеся трудностей и доводящие все до победного конца! А насчет стоимости, я бы посоветовал им поднять цены хотя бы до рыночных, так как они возмутительно низкие! Спасибо большое вам и профессиональных успехов!!!
Добрый день. Наша семья попала в тяжелую финансовую пропасть. Многие знают что такое онкология, какие затраты и какие последствия от этой болезни. Можно много и долго писать о том что мне пришлось бросить работу и спасать супругу, о расходах по перелетам в онкоцентры СПБ и МСК, проживании, по посещениям врачей, анализам, процедурам, операциям, «дешевым» лекарствам, питании. Ни один банк ни пошел на встречу, не выплатил страховку, не дал каникулы. Чтоб не лишиться крыши над головой начали искать юридические компании по списанию долгов. Обращались в четыре компании с описанием нашей проблемы, но где-то сказали что только на одного члена семьи можно, где-то называли такие суммы… и ни одна из них не давала даже 70% успешного завершения дела. Я может резко выражусь, но многие получив образование юриста становятся просто какими-то машинами без эмоций и счетчиками по деньгам. И вот нашли этих замечательных ребят. Здесь нас встретили, выслушали и прониклись в наши проблемы, составили план как и с кого начать процедуру списания, как минимизировать затраты и мою беготню и посещения, ведь мне нужно было находиться постоянно с супругой рядом. Супруга ушла, но дело довели до конца. Вот и я с недавнего времени тоже чист. ОГРОМНОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ вам спасибо!!! Вы лучшая команда! Вы профессионалы! Вы знатоки своего дела и настоящие Юристы!!! Низкий Вам поклон С уважением Олег
Хочу присоединиться ко всем положительным отзывам и выразить огромную благодарность команде «Содействие» за квалифицированную работу по списанию долгов.
Вот моя история… В течение нескольких лет я изучал рынок Калининграда по вопросу предоставления услуг по банкротсву. За это время я видел очень много красивой рекламы от известных юридических компаний города и федеральных представительств. Обратившись в одну из таких компаний, уже на этапе сбора документов я понял, что эти компании пользуются сложившейся ситуацией у должника и выманивают у него последние деньги, причем они абсолютно не заинтересованы в решении самой проблемы, главное чтобы клиент оплачивал их услуги, а результат от их услуг вообще не предсказуем. Поняв это, я немедленно расторгнул договор с данной компанией и решил найти и просмотреть рейтинг финансовых управляющих Калининграда. Лучшим из всех по количеству выигранных банкротных дел оказался Протченко Александр Сергеевич!!! Именно к нему я и обратился за решением своего вопроса по долгам и мой вопрос был решен конечно же положительно.
Рекомендую всем ищущим помощь как законно освободиться от долгов не терять понапрасну время и обращаться сразу в «Содействие». Вы сэкономите свое время и деньги, а главное получите результат!
Особая благодарность Серебренникову Вадиму за поддержку и помощь во время прохождения всей процедуры банкротства.
Решил написать отзыв, не потому чтобы похвалить содействие а потому что таких как они очень мало, а таких как мы очень много, а выбрать юриста по банкротсву очень сложно — помню себя когда ходил выбирал, собирал по крупицам информацию, натыкался на кучу невнятных юр. фирм которые не удосужились даже пообщаться с нами, пихали нами какие то анкеты в нос и говорили чтобы ты ждали, чтобы чего ждали, я хз — а в итоге все равно все свелось к минимальным расходам, человеческому общению и грамотному подходу к делу, суть в том что главный фин.управляющий через которого происходит банкротство физ.лиц таких как мы, все равно находится в содействии, и все равно все обращаются за юридич.услугами именно туда что я так понял позволяет содействию экономить на затратах людей. Мы в начале думали что банкротство это бесплатно в нашей стране, наивные, а потом оказалось что попробуй это реализовать своими силами, ещё больше денег потеряешь психанешь и все бросишь, а как стали искать агенство то цены, по факту, улетали в космос) бред! В рашке не все так просто как мы думали… В итоге, здесь дали полную информацию где не давали нигде вообще, предложили норм стоимость, а услуги выполнили на топовом уровне. В общем если не быть слишком голословным, мы крайне благодарны людям с большой буквы в содействии за их человеческий подход и что они с реалиями на фин.возможности людей ведут свой бизнес. Добра и Удачи Вам ребята! Я вообще не сомневаюсь в вашем развитии, на эмоциях пишу этот отзыв, а людям в принципе советую с ними поработать — мы обошли острые углы всех препятствий банкротства благодаря им, без затягивания сроков ещё и в рассрочку, в общем прям Хорошо! По крайней мере надеюсь этим отзывом помочь тем кто ищет, ребятам из Содействия помощь не нужна, у них итак все отлажено и хорошо)) Всем добра в победе над злом! ))))
Огромное спасибо агентству и лично Вадиму Серебренникову за помощь в решении моей сложной финансовой ситуации! Отличное отношение к клиентам и понимание залог успеха! Настоящие профессионалы своего дела! Банкротство оформили быстро и абсолютно без моего участия. Однозначно всем рекомендую и желаю агентству успехов и процветания!
Обратился в компанию по рекомендации знакомых и все решилось. Позади долгие месяцы переживаний, общение с сотрудниками банков, волнение «а вдруг не получится». Сейчас могу сказать ребятам » БОЛЬШОЕ СПАСИБО » за то что поддерживали морально, заряжали уверенностью, добросовестно выполняли свою работу и всегда шли на встречу. Хочу пожелать Вам удачи и успехов в Вашем нелёгком деле. Я рекомендую Вас друзьям и близким…
Только положительные впечатления от сотрудничества с агентством «Содействие»! Обратились по рекомендации, чему очень рады. Мы сейчас живём в области, и для нас огромным плюсом явилось то, что весь процесс банкротства (в нашем случае нескольких) проходил без нашего участия, при этом все нюансы подробно обсуждались, и мы всегда были на связи, задавали свои, порой глупые, порой важные вопросы, и получали самые развёрнутые и чёткие ответы от Вадима. Процесс банкротства уже завершён у меня, мужа, и почти завершён у моей мамы. Казалось безвыходная жизненная ситуация разрешилась крайне удачно и достаточно быстро, только благодаря работе агентства «Содействие». Огромная благодарность Протченко Александру, и отдельное спасибо Вадиму, за профессионализм, и за наши сэкономленные финансы и нервы! Удачи всей команде! Рекомендуем всем обращаться только в «Содействие»!
Доброго времени суток. У меня как и у всех здесь находящихся, «БЫЛА» Проблема с выплатой по кредитами. Пишу «БЫЛА» с большой буквы, т.к.сейчас я совершенна свободна благодаря «Содействие».
Мне Вадима посоветовали знакомые, сказали что он профессионал своего дела и обязательно мне поможет, я всё же решилась довериться Вадиму и его команде. Вы делаете людей счастливее, и свободнее, которые из-за своей, где-то можно сказать, глупости, а где- то и по вынужденным обстоятельствам попали в долговую яму.
Вы супер люди. Я благодаря вам начала жизнь с чистого листа.
Спасибо вам огромное.
В агентство по банкротству «Содействие» обратилась по рекомендации и осталась очень довольна, так как была освобождена от всех долгов. «Содействие» действительно помогает в трудных и тяжёлых финансовых ситуациях! Хочу поблагодарить всю команду, отдельное спасибо юристу Серебренникову Вадиму Александровичу -профессионалу своего дела, он всегда на связи!!! Искренне благодарю за качественное и грамотное решение задач, огромный плюс, что самой делать ничего не пришлось, агентство взяло на себя все обязательства. С полной уверенностью могу рекомендовать агентство всем кто оказался в трудном финансовом положении! Спасибо за проделанную работу.»Содействие» Вы лучшие!!!!! Удачи!
Хочу выразить огромную благодарность компании Содействие за проделанную работу.По глупости оказалась в трудном финансовом положении, обратилась в агенство за помощью и вот результат в Новый год без долгов. Большое человеческое спасибо Александру Сергеевичу,и конечно Вадиму(очень добродушный, позитивный человечек)помогал мне в стрессовом состоянии, рекомендую все честно вам обязательно помогут.
Хочу выразить огромную благодарность агентству по банкротству Содействие. Меня внимательно выслушали, без осуждения и высокомерия, обсудили все нюансы моего дела. Описали процесс этого дела, разложили все по полочкам так, что вопросов у меня не осталось и не пришлось бегать на консультацию в другие агентства.
Хочу выразить благодарность сотрудникам агентства «Содействие». Они настоящие профессионалы в своем деле. На все возникающие вопросы отвечал оперативно, даже в нерабочее время. Плата за оказанные услуги вполне адекватная тому результату, который я получил. В итоге неделю назад меня освободили от всех долгов.
Благодарю сотрудников Компании и лично юриста Вадима за грамотное, ответственное и честное отношение к своему делу! Мое дело было очень сложное, многие факты сильно отягощали его! Компания Содействие была третьей по счету, куда я обратился. Две предыдущие, после детального ознакомления с обстоятельствами дела просто отказали мне в помощи, причем стоимость их была почти в два раза выше. Но Содействие и (лично Вадим )взялось и довело дело до победы! Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь что они буквально вырвали эту победу,Ведя паралельно суды для снятия ограничений, борясь с ярым противодействием фссп,местных судов,которые находятся за 2тысячи километров от Калининграда! Вообщем, это профессионалы своего дела,не боящиеся трудностей и доводящие все до победного конца! А насчет стоимости, я бы посоветовал им поднять цены хотя бы до рыночных, так как они возмутительно низкие! Спасибо большое вам и профессиональных успехов!!!
Добрый день. Наша семья попала в тяжелую финансовую пропасть. Многие знают что такое онкология, какие затраты и какие последствия от этой болезни. Можно много и долго писать о том что мне пришлось бросить работу и спасать супругу, о расходах по перелетам в онкоцентры СПБ и МСК, проживании, по посещениям врачей, анализам, процедурам, операциям, «дешевым» лекарствам, питании. Ни один банк ни пошел на встречу, не выплатил страховку, не дал каникулы. Чтоб не лишиться крыши над головой начали искать юридические компании по списанию долгов. Обращались в четыре компании с описанием нашей проблемы, но где-то сказали что только на одного члена семьи можно, где-то называли такие суммы… и ни одна из них не давала даже 70% успешного завершения дела. Я может резко выражусь, но многие получив образование юриста становятся просто какими-то машинами без эмоций и счетчиками по деньгам. И вот нашли этих замечательных ребят. Здесь нас встретили, выслушали и прониклись в наши проблемы, составили план как и с кого начать процедуру списания, как минимизировать затраты и мою беготню и посещения, ведь мне нужно было находиться постоянно с супругой рядом. Супруга ушла, но дело довели до конца. Вот и я с недавнего времени тоже чист. ОГРОМНОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ вам спасибо!!! Вы лучшая команда! Вы профессионалы! Вы знатоки своего дела и настоящие Юристы!!! Низкий Вам поклон С уважением Олег
Хочу присоединиться ко всем положительным отзывам и выразить огромную благодарность команде «Содействие» за квалифицированную работу по списанию долгов.
Вот моя история… В течение нескольких лет я изучал рынок Калининграда по вопросу предоставления услуг по банкротсву. За это время я видел очень много красивой рекламы от известных юридических компаний города и федеральных представительств. Обратившись в одну из таких компаний, уже на этапе сбора документов я понял, что эти компании пользуются сложившейся ситуацией у должника и выманивают у него последние деньги, причем они абсолютно не заинтересованы в решении самой проблемы, главное чтобы клиент оплачивал их услуги, а результат от их услуг вообще не предсказуем. Поняв это, я немедленно расторгнул договор с данной компанией и решил найти и просмотреть рейтинг финансовых управляющих Калининграда. Лучшим из всех по количеству выигранных банкротных дел оказался Протченко Александр Сергеевич!!! Именно к нему я и обратился за решением своего вопроса по долгам и мой вопрос был решен конечно же положительно.
Рекомендую всем ищущим помощь как законно освободиться от долгов не терять понапрасну время и обращаться сразу в «Содействие». Вы сэкономите свое время и деньги, а главное получите результат!
Особая благодарность Серебренникову Вадиму за поддержку и помощь во время прохождения всей процедуры банкротства.
Решил написать отзыв, не потому чтобы похвалить содействие а потому что таких как они очень мало, а таких как мы очень много, а выбрать юриста по банкротсву очень сложно — помню себя когда ходил выбирал, собирал по крупицам информацию, натыкался на кучу невнятных юр. фирм которые не удосужились даже пообщаться с нами, пихали нами какие то анкеты в нос и говорили чтобы ты ждали, чтобы чего ждали, я хз — а в итоге все равно все свелось к минимальным расходам, человеческому общению и грамотному подходу к делу, суть в том что главный фин.управляющий через которого происходит банкротство физ.лиц таких как мы, все равно находится в содействии, и все равно все обращаются за юридич.услугами именно туда что я так понял позволяет содействию экономить на затратах людей. Мы в начале думали что банкротство это бесплатно в нашей стране, наивные, а потом оказалось что попробуй это реализовать своими силами, ещё больше денег потеряешь психанешь и все бросишь, а как стали искать агенство то цены, по факту, улетали в космос) бред! В рашке не все так просто как мы думали… В итоге, здесь дали полную информацию где не давали нигде вообще, предложили норм стоимость, а услуги выполнили на топовом уровне. В общем если не быть слишком голословным, мы крайне благодарны людям с большой буквы в содействии за их человеческий подход и что они с реалиями на фин.возможности людей ведут свой бизнес. Добра и Удачи Вам ребята! Я вообще не сомневаюсь в вашем развитии, на эмоциях пишу этот отзыв, а людям в принципе советую с ними поработать — мы обошли острые углы всех препятствий банкротства благодаря им, без затягивания сроков ещё и в рассрочку, в общем прям Хорошо! По крайней мере надеюсь этим отзывом помочь тем кто ищет, ребятам из Содействия помощь не нужна, у них итак все отлажено и хорошо)) Всем добра в победе над злом! ))))
Огромное спасибо агентству и лично Вадиму Серебренникову за помощь в решении моей сложной финансовой ситуации! Отличное отношение к клиентам и понимание залог успеха! Настоящие профессионалы своего дела! Банкротство оформили быстро и абсолютно без моего участия. Однозначно всем рекомендую и желаю агентству успехов и процветания!
Обратился в компанию по рекомендации знакомых и все решилось. Позади долгие месяцы переживаний, общение с сотрудниками банков, волнение «а вдруг не получится». Сейчас могу сказать ребятам » БОЛЬШОЕ СПАСИБО » за то что поддерживали морально, заряжали уверенностью, добросовестно выполняли свою работу и всегда шли на встречу. Хочу пожелать Вам удачи и успехов в Вашем нелёгком деле. Я рекомендую Вас друзьям и близким…
Только положительные впечатления от сотрудничества с агентством «Содействие»! Обратились по рекомендации, чему очень рады. Мы сейчас живём в области, и для нас огромным плюсом явилось то, что весь процесс банкротства (в нашем случае нескольких) проходил без нашего участия, при этом все нюансы подробно обсуждались, и мы всегда были на связи, задавали свои, порой глупые, порой важные вопросы, и получали самые развёрнутые и чёткие ответы от Вадима. Процесс банкротства уже завершён у меня, мужа, и почти завершён у моей мамы. Казалось безвыходная жизненная ситуация разрешилась крайне удачно и достаточно быстро, только благодаря работе агентства «Содействие». Огромная благодарность Протченко Александру, и отдельное спасибо Вадиму, за профессионализм, и за наши сэкономленные финансы и нервы! Удачи всей команде! Рекомендуем всем обращаться только в «Содействие»!
Доброго времени суток. У меня как и у всех здесь находящихся, «БЫЛА» Проблема с выплатой по кредитами. Пишу «БЫЛА» с большой буквы, т.к.сейчас я совершенна свободна благодаря «Содействие».
Мне Вадима посоветовали знакомые, сказали что он профессионал своего дела и обязательно мне поможет, я всё же решилась довериться Вадиму и его команде. Вы делаете людей счастливее, и свободнее, которые из-за своей, где-то можно сказать, глупости, а где- то и по вынужденным обстоятельствам попали в долговую яму.
Вы супер люди. Я благодаря вам начала жизнь с чистого листа.
Спасибо вам огромное.
В агентство по банкротству «Содействие» обратилась по рекомендации и осталась очень довольна, так как была освобождена от всех долгов. «Содействие» действительно помогает в трудных и тяжёлых финансовых ситуациях! Хочу поблагодарить всю команду, отдельное спасибо юристу Серебренникову Вадиму Александровичу -профессионалу своего дела, он всегда на связи!!! Искренне благодарю за качественное и грамотное решение задач, огромный плюс, что самой делать ничего не пришлось, агентство взяло на себя все обязательства. С полной уверенностью могу рекомендовать агентство всем кто оказался в трудном финансовом положении! Спасибо за проделанную работу.»Содействие» Вы лучшие!!!!! Удачи!
Хочу выразить огромную благодарность компании Содействие за проделанную работу.По глупости оказалась в трудном финансовом положении, обратилась в агенство за помощью и вот результат в Новый год без долгов. Большое человеческое спасибо Александру Сергеевичу,и конечно Вадиму(очень добродушный, позитивный человечек)помогал мне в стрессовом состоянии, рекомендую все честно вам обязательно помогут.
Хочу выразить огромную благодарность агентству по банкротству Содействие. Меня внимательно выслушали, без осуждения и высокомерия, обсудили все нюансы моего дела. Описали процесс этого дела, разложили все по полочкам так, что вопросов у меня не осталось и не пришлось бегать на консультацию в другие агентства.
Хочу выразить благодарность сотрудникам агентства «Содействие». Они настоящие профессионалы в своем деле. На все возникающие вопросы отвечал оперативно, даже в нерабочее время. Плата за оказанные услуги вполне адекватная тому результату, который я получил. В итоге неделю назад меня освободили от всех долгов.